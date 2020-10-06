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В центре Курска сгорел сарай

Пожарным удалось отстоять жилые дома и и пустырь с сухостоем

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В центре Курска сгорел сарай. ЧП произошло 5 октября на улице Димитрова. 

Там горели хозяйственные постройки, расположенные во дворах жилых частных домов. Пожарным удалось оперативно ликвидировать угрозу распространения пламени на рядом расположенный жилой дом и пустырь с сухостоем, что позволило минимизировать материальные потери от пожара – в результате сгорел полностью сарай размером 5 на 5 метров, еще один сарай размером 4 на 3 метра пламя повредило. 

Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать. Предположительная причина пожара - детская шалость. 

Всего же за минувшие сутки в регионе произошло порядка сотни пожаров, отмечают в МЧС. Спасатели просят курян не поджигать траву, не сжигать мусор и сухостой, не выбрасывать тлеющие сигареты. Сильный ветер моментально разносит пламя по огромной территории.
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