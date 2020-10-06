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В Курске проверяют, как заведения общепита и сферы услуг соблюдают масочный режим

На первых порах с нарушителями провели разъяснительную работу и выдали памятки
В Курске проверяют, как заведения общепита и сферы услуг соблюдают масочный режим

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Сотрудники отдела по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей администрации Центрального округа Курска продолжают проверять и магазины, предприятия общепита и сферы услуг на предмет соблюдения масочного режима. Оказалось, что не все организации подходят к выполнению санитарных мер серьезно. Из 26-ти обследованных заведений в двух выявлены нарушения. На первых порах с ними провели разъяснительную работу и выдали памятки-рекомендации по организации работы предприятий потребительской сферы. В случае повторного нарушения - применят уже меры административного воздействия.

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