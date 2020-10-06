В Курске приставы и госавтоинспекторы ловят на дорогах водителей-должников

ТАКТ».В Курске ловят должников прямо на дорогах. Приставы и сотрудники ГИБДД проводят совместные рейды, останавливая автомобили, за владельцами которых числится задолженность. Как итог, всего за один день наложен арест на 9 транспортных средств, взыскано порядка 100 тысяч рублей, сообщает телеканал «
Курск. На Проспекте Победы начинается совместный рейд судебных приставов и госавтоинспекторов по выявлению водителей-должников. Останавливают только те автомобили, на которые указывает компьютер.
Олег Булгаков, начальник отделения исполнительного розыска и реализации имущества должников управления ФССП по Курской области:
«В потоке движущихся автомобилей фоторадарный комплекс определяет по госномеру автомобиль, принадлежащий должнику. Соответственно, совместно с сотрудниками ГИБДД мы проводим дальше действия»
- Проводится рейдовое мероприятие по должникам. Задолженности у вас имеются? Штрафы неоплаченные? Нет.
Далее водителей просят проследовать в автомобиль судебных приставов. Там, по базе данных, проверяется наличие у них задолженностей. Если таковые имеются, то их предлагается погасить на месте. Если у человека такой возможности нет, может быть принято решение об аресте транспортного средства. Так, владелец «Ниссан Теана» не смог погасить свой долг.
Игорь Самойлов, судебный пристав исполнитель отделения судебный приставов ЦО г. Курска:
«В ходе рейдовых мероприятий был произведен арест транспортного средства, принадлежащего должнику. Взыскателем является налоговая. Сумма задолженности – 500 тысяч рублей. Данное арестованное имущество оставлено должнику на ответственное хранение. Должник обязан погасить задолженность, чтобы снять арест. Иначе арестованное имущество будет передано на реализацию»
Лишь за один день рейда было выявлено более 50 автомобилей, принадлежащих должникам. Произведено 9 арестов имущества и взыскано около 100 тысяч рублей.
Олег Булгаков, начальник отделения исполнительного розыска и реализации имущества должников управления ФССП по Курской области:
«За две недели взыскано более 500 тысяч рублей и составлено 63 акта описи ареста. Эти рейды будут продолжаться и далее, не менее двух раз в неделю, по всей территории и Курска и Курской области»
В региональном управлении федеральной службы судебных приставов напоминают – на сайте ведомства жители области могут узнать о своих неоплаченных долгах с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Там же можно оплатить задолженность без комиссии. Впрочем, более привычный и удобный сервис для этих действий – портал «ГосУслуги», где также не взимается банковская комиссия.
В Курске приставы и госавтоинспекторы ловят на дорогах водителей-должников
Приставы и сотрудники ГИБДД проводят совместные рейды, останавливая автомобили, за владельцами которых числится задолженность