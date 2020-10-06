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Лента новостей / В регионе

В течение четырех лет в курских многоэтажках заменят все старые лифты

Сегодня в регионе требуют замены более тысячи лифтов
В течение четырех лет в курских многоэтажках заменят все старые лифты

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В ближайшие несколько лет в курских многоэтажках заменят все лифты, которым больше 25 лет. Замена старых лифтов в многоквартирных домах Курской области стала еще одной темой оперативного совещания в Доме Советов. Как сообщил замгубернатора Алексей Смирнов, в прошлом году удалось поменять 241 лифт. При в предыдущие годы в регионе заменили заначительно меньше лифтов - единицы, отметил Смирнов. 

Сегодня в регионе требуют замены более тысячи лифтов, подчеркнул Роман Старовойт. С этой задачей он поручил справиться до 2024 года.

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