В течение четырех лет в курских многоэтажках заменят все старые лифты

Сегодня в регионе требуют замены более тысячи лифтов

В ближайшие несколько лет в курских многоэтажках заменят все лифты, которым больше 25 лет. Замена старых лифтов в многоквартирных домах Курской области стала еще одной темой оперативного совещания в Доме Советов. Как сообщил замгубернатора Алексей Смирнов, в прошлом году удалось поменять 241 лифт. При в предыдущие годы в регионе заменили заначительно меньше лифтов - единицы, отметил Смирнов.Сегодня в регионе требуют замены более тысячи лифтов, подчеркнул Роман Старовойт. С этой задачей он поручил справиться до 2024 года.