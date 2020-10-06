В Курске за готической башней снесут гаражи и создадут арт-пространство

Красную башню объединят с серой в единое культурное пространство

В Курске реконструируют красную башню в готическом стиле и снесут незаконно построенные гаражи вокруг объекта культурного наследия. А на месте резервуара, расположенного за ней, создадут арт-пространство.Инвестора для восстановления сооружения 1874 года постройки Агентство по привлечению инвестиций Курской области нашло в прошлом году. Однако осуществлению проекта препятствует самозахват прилегающей территории. Во время пандемии реализация проекта была временно приостановлена, но после частичного снятия ограничений работа продолжилась.«Инвестор привлек эксперта для изучения объекта. Однако в полной мере изучить все сооружения не удалось, так как доступ в резервуар, а также боковой вход в башню заблокированы построенными незаконно гаражами», - сообщил генеральный директор Корпорации развития Курской области Артур Романенко.В курском комитете по управлению муниципальным имуществом подтверждают, что разрешение на ввод в эксплуатацию гаражей, блокирующих вход в резервуар, не выдавалось. В итоге решено их снести, договоренность об этом достигнута.Сейчас башня, резервуар и два примыкающих помещения находятся в собственности Курской области. При этом примыкающие помещения отданы в бессрочное пользование педколледжу.В Корпорации развития Курской области также сообщили, что инициирована работа с собственником второй башни – серой. Достигнуты устные договоренности о создании единого культурного пространства.