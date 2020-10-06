В Курске за готической башней снесут гаражи и создадут арт-пространство
Красную башню объединят с серой в единое культурное пространство
Инвестора для восстановления сооружения 1874 года постройки Агентство по привлечению инвестиций Курской области нашло в прошлом году. Однако осуществлению проекта препятствует самозахват прилегающей территории. Во время пандемии реализация проекта была временно приостановлена, но после частичного снятия ограничений работа продолжилась.
«Инвестор привлек эксперта для изучения объекта. Однако в полной мере изучить все сооружения не удалось, так как доступ в резервуар, а также боковой вход в башню заблокированы построенными незаконно гаражами», - сообщил генеральный директор Корпорации развития Курской области Артур Романенко.
В курском комитете по управлению муниципальным имуществом подтверждают, что разрешение на ввод в эксплуатацию гаражей, блокирующих вход в резервуар, не выдавалось. В итоге решено их снести, договоренность об этом достигнута.
Сейчас башня, резервуар и два примыкающих помещения находятся в собственности Курской области. При этом примыкающие помещения отданы в бессрочное пользование педколледжу.
В Корпорации развития Курской области также сообщили, что инициирована работа с собственником второй башни – серой. Достигнуты устные договоренности о создании единого культурного пространства.