В лобовом столкновении двух легковушек под Курском пострадали пять человек

Авария произошла на автодороге "Дьяконово-Суджа" в Медвенском районе

Сегодня около 11 часов утра на 17 км автодороги "Дьяконово-Суджа" в Медвенском районе Курской области лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля.Как сообщили в региональном УМВД, 50-летний водитель "ВАЗ-21099" ехал со стороны Курска в сторону Суджи и допустил столкновение с встречным "Рено", за рулем которого был 29-летний водитель.В результате ДТП ранения получили пять человек: оба водителя, две пассажирки "ВАЗа" - 61-летняя женщина и 13-летняя девочка, а также 25-летняя пассажирка "Рено". Водители были трезвыми. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.