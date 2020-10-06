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Лента новостей / Происшествия

В лобовом столкновении двух легковушек под Курском пострадали пять человек

Авария произошла на автодороге "Дьяконово-Суджа" в Медвенском районе
В лобовом столкновении двух легковушек под Курском пострадали пять человек

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Сегодня около 11 часов утра на 17 км автодороги "Дьяконово-Суджа" в Медвенском районе Курской области лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. 

Как сообщили в региональном УМВД, 50-летний водитель "ВАЗ-21099" ехал со стороны Курска в сторону Суджи  и допустил столкновение с встречным "Рено", за рулем которого был 29-летний водитель. 

В результате ДТП ранения получили пять человек: оба водителя, две пассажирки "ВАЗа" - 61-летняя женщина и 13-летняя девочка, а также 25-летняя пассажирка "Рено". Водители были трезвыми. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
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