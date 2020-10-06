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Крупный пожар под Курском тушили всей деревней

Для его ликвидации были направлены более 20 единиц техники и почти 100 огнеборцев
Крупный пожар под Курском тушили всей деревней

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5 октября в деревне Липина Октябрьского района Курской области произошел крупный пожар. Огонь пришел с луга и стремительно распространялся в сторону близлежащих построек и жилых домов. Для его ликвидации были направлены более 20 единиц техники и почти 100 человек личного состава регионального МЧС, Противопожарной службы региона и территориальной подсистемы РСЧС. 

Огонь создал непосредственную угрозу и лесному массиву. Борьбу с пламенем осложняло то, что в этом населенном пункте нет водоисточников для забора воды и огнеборцам приходилось заправлять автомобили за несколько километров от места пожара. Кроме того, быстрому распространению огня способствовал сильный ветер в направлении деревни. 

В борьбе с огнем участвовали и местные жители, которые подручными средствами отбивали свои дома от пламени, окарауливали его распространение на луговой территории. На место пожара прибыл начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Иван Лунев. После ликвидации открытого горения на место ЧП направили аэромобильную группировку МЧС с первичными средствами пожаротушения. 

Ценой невероятных усилий жилые дома удалось отстоять от огня. Пожар уничтожил 5 нежилых дачных домов. Всего в этом населенном пункте насчитывается более 160 домов с населением порядка 90 человек. 

Еще один крупный пожар произошел на пилораме СНТ «Золотая Осень» Курского района. Там огонь уничтожил два деревообрабатывающих станка, деревянную хозпостройку и стройматериалы. Причина пожара устанавливается.

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