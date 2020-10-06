В организации дорожного движения в Курске грядет ряд изменений

На рабочей встрече Инспекции общественного контроля, ГИБДД и городской администрации приняли список изменений в организацию движения

На рабочей встрече Инспекции общественного контроля, ГИБДД и городской администрации приняли список изменений в организацию движения. Об этом сообщает ИА "Секунда" со ссылкой на активиста Олега Погожих, входящего в Инспекцию.Так, в ближайшее время ряд светофорных объектов с низким пешеходным трафиком сделают регулируемыми.На перекрёстке улиц Карла Маркса и Кавказская изменят схему движения и горизонтальную разметку. Напротив заправки на улице Карла Маркса (у ТЦ Триумф) приведут в соответствие знаки и разметку. Будет запрещена остановка по правой стороне улицы Радищева на участке от улицы Марата до улицы Урицкого.Продолжатся мероприятия по снижению пробок на перекрестке улицы Карла Маркса и дороги на ТЦ Метро. Изменится схема движения в сторону проспекта Дериглазова.Также запланировано расширение улицы 2-я Рабочая на участке от улицы Союзная до улицы 3-я Агрегатная.При проектировании новых дорог вскрылся серьёзный просчет. На перекрестках улицы Сумская и проспекта Дружбы, а также Сумская и проспекта Плевицкой необходимо обустроить переходно-скоростные полосы.На перекрестке улиц 8 Марта и Союзной по движению со стороны улицы 8 Марта планируется установить знак "Движение по полосам". Знак: из левой полосы – только налево, и правой – прямо и направо.В центре Курска (на улицах Сонина - Красная площадь) установят знак движение по полосам, и нанесут соответствующую разметку. Также в планах установить знаки движение по полосам Карла Маркса – поворот на Рябиновую (4 полосы: из всех прямо и из правой и левой крайних соответственно направо и налево).Фрунзе – Дубровинского (3 полосы: из левой - только налево, из средней - направо и налево, из правой – только направо). Чайковского – Соловьиная (2 полосы: из левой - прямо, из правой – прямо и направо).Интернациональная – Октябрьская (3 полосы: из левой и средней – только налево, из крайней правой - только прямо).Чтобы оеспечить безопасный выезд с территории ТЦ Пушкинский на ул. Ленина, на перекрестке Ленина - К. Зеленко установят дополнительную секцию светофора (дублер, синхронизированный с основным светофором) до выезда от ТЦ Пушкинский с нанесением разметки "Стоп линия".Возле ТЦ Европа на К. Маркса, 6 дополнить знак 3.27 табличками 8.2.4. и 8.24, чтобы полностью запретить остановку и стоянку в правой полосе. Возле ТЦ Мегагринн на К. Маркса 68 также дополнить знак 3.27 табличкой 8.24 с целью обеспечить соблюдение запрета остановки в правой полосе и остановочном кармане при движении в сторону ул. Ломакина.На ул. Чайковского перед въездом в узкий тоннель установят знак 5.15.6. На остановке Дубровинского по ул. Интернациональная обустроят остановочный карман, напротив д. 92 по пр. Клыкова установить дополнительный светофор.Вне установленных для парковки мест на улице Садовая на участке от Семёновской до Халтурина и на улице Халтурина на участке от перекрёстка с Садовой до перекрёстка с улицей Коммунистической ограничат остановку знаками 3.27 с табличками 8.24.На проспекте Дериглазова хотят обустроить пешеходный переход от школы № 61 к 11-му детскому саду с установкой знака 5.19.1 и нанесением горизонтальной разметки 1.14.1.Вскоре введут светофорное регулирование перекрестков улиц Дзержинского – К. Либкнехта и Дзержинского – Ломоносова. Режим работы светофора на улице Энгельса, 70 изменят таким образом, чтобы обеспечить включение запрещающего сигнала при движении по ул. Энгельса только в период пересечения трамваем проезжей части.В планах также обустроить дополнительный выезд на ул. Энгельса с дублера в районе ТЦ Лента и Леруа Мерлен.