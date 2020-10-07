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В Курской областной больнице начали проводить лазерные операции по удалению варикозного расширения вен

Причем операцию можно сделать бесплатно по полису ОМС

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В Курской областной клинической больнице начали проводить операции по удалению варикозного расширения вен с помощью лазерной абляции. Это воздействие лазера на воспаленный участок вены. Хирург во время операции работает через микроразрез. В вене разрушается внутренний слой, после чего просвет сосуда закрывается. 

Длится операция не больше часа, реабилитация не требуется. Первого пациента выпишут через два дня, рассказал заместитель главврача больницы по хирургической работе Алексей Локтионов. 

Отмечается, что операцию можно сделать бесплатно по полису ОМС. В день хирурги областной больницы смогут провести семь таких операций. Оборудование для лазерной абляции больнице приобрел спонсор.
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