В комитете здравоохранения рассказали, кто подлежит тестированию

Курские лаборатории провели почти 260 тысяч тестов на COVID-19, сообщает региональный комитет здравоохранения. Из них свыше 166 тысяч - в лаборатории кожвендиспансера, больше 77 тысяч - на базе областного Центра гигиены и эпидемиологии.





На антитела к коронавирусу проведено более 22 тысяч исследований. У 23% обследованных выявлены антитела, свидетельствующие о том, что человек уже перенес инфекцию.





Как рассказали в комитете, тестированию на COVID-19 подлежат следующие категории граждан:





- прибывшие на территорию России с наличием симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения);

- контактировавшие с больным COVID-19 при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, а также граждане без симптомов, на восьмой - десятый календарный день медицинского наблюдения со дня контакта с больным COVID-19;

- пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония»;

- работники медицинских организаций, имеющие риск инфицирования при профессиональной деятельности;

- лица, находящиеся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных организациях социального обслуживания, при появлении респираторных симптомов;

- лица до и старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ;

граждане, направляемые на плановую госпитализацию и санаторно-курортное лечение;

- работники стационарных организаций социального обслуживания населения;

дети из организованных коллективов при возникновении трех и более случаев заболеваний, не исключающих CОVID-19.





Также в Курской области продолжают работу горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом. Телефон в комитете здравоохранения – 8 (4712) 70-05-68, линия работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 7 вечера.





По телефону 8 (4712) 58-71-86 можно получить консультацию специалистов регионального управления Роспотребнадзора. График работы линии - с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9 до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45).