Жительница Курской области почти полмиллиона перевела "экстрасенсам" за "очищение ауры" по телефону

Полтора месяца они проводили дистанционные магические обряды, но жизнь женщины так и не улучшилась

Жительница Солнцевского района Курской области обратилась в полицию с жалобой на действия экстрасенсов, которые не смогли ей помочь.В августе женщина увидела рекламу снятия порчи и позвонила по указанному номеру. Ей действительно гарантировали очищение ауры и обещали изменение жизни в лучшую сторону. На протяжении полутора месяцев селянка регулярно общалась с неизвестными, которые по телефону проводили "магические обряды". За каждый сеанс она исправно вносила вознаграждение на указанный мошенниками банковский счет. Когда своих накоплений у женщины не осталось, она взяла взаймы. В общей сложности селянка перечислила аферистам 457 тысяч рублей. Все это время о своем общении она не говорила никому из своих родственников и знакомых.Спустя время, не почувствовав результатов магического воздействия, женщина обратилась в полицию.Примечательно, что правоохранителям почти день пришлось убеждать селянку, что она стала жертвой именно мошенников, а не экстрасенсов. Возбуждено уголовное дело.