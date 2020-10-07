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Жительница Курской области почти полмиллиона перевела "экстрасенсам" за "очищение ауры" по телефону

Полтора месяца они проводили дистанционные магические обряды, но жизнь женщины так и не улучшилась
Жительница Курской области почти полмиллиона перевела "экстрасенсам" за "очищение ауры" по телефону

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Жительница Солнцевского района Курской области обратилась в полицию с жалобой на действия экстрасенсов, которые не смогли ей помочь. 

В августе женщина увидела рекламу снятия порчи и позвонила по указанному номеру. Ей действительно гарантировали очищение ауры и обещали изменение жизни в лучшую сторону. На протяжении полутора месяцев селянка регулярно общалась с неизвестными, которые по телефону проводили "магические обряды". За каждый сеанс она исправно вносила вознаграждение на указанный мошенниками банковский счет. Когда своих накоплений у женщины не осталось, она взяла взаймы. В общей сложности селянка перечислила аферистам 457 тысяч рублей. Все это время о своем общении она не говорила никому из своих родственников и знакомых.

Спустя время, не почувствовав результатов магического воздействия, женщина обратилась в полицию.

Примечательно, что правоохранителям почти день пришлось убеждать селянку, что она стала жертвой именно мошенников, а не экстрасенсов. Возбуждено уголовное дело.

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