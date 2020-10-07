В Курске повысилась плата за детские сады

Теперь родителям придется платить по 135 рублей в день

В Курске повысилась плата за пребывание детей в детском саду. Теперь родителям придется платить по 135 рублей в день. Ранее эта сумма составляла 120 рублей. Однако в марте региональная администрация утвердила размер родительской платы за пребывание детей в детском саду в Курске 135 рублей в день. В связи с коронавирусными ограничениями до 1 октября родительская плата взималась в прежнем размере.Как поясняет председатель курского комитета образования Сергей Белкин, эта сумма не менялась на протяжении семи лет, при этом за эти годы цены изменились. В первую очередь, выросли цены на продукты, потому что основная статья расходов – питание воспитанников детсада.В мэрии напомнили, что питание в дошкольных учреждениях организовано в соответствии с примерным меню, согласованным с Роспотребнадзором. Обычно оно рассчитано на 2 недели и учитывает все потребности ребенка. При 12-часовом пребывании детей организуется 4-5-разовое питание - между завтраком и обедом может быть второй завтрак.Отмечается, что многодетные родители платят только половину суммы.Полностью освобождаются от родительской платы:- родители или законные представители детей-инвалидов,- лица, являющиеся законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,- родители (законные представители) детей с туберкулезной интоксикацией,- малоимущие семьи, чьи дети посещают группы социальной поддержки в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Курска.Также родительская плата не взимается за те дни, когда ребенок не посещает детский сад из-за болезни, проходит санаторно-курортное лечение или находится на карантине. Также не нужно платить, если один из родителей находится в отпуске (не более 30 дней в год), летом с 1 июня по 31 августа сроком до 75 дней. Кроме этого родители не платят за детсад, когда его работа приостановлена в связи с ремонтными и (или) аварийными работами.При этом родителям или законным представителям детей, посещающих детские сады, выплачивается компенсация:- на первого ребенка - 20% среднего размера родительской платы;- на второго ребенка - 50% среднего размера родительской платы;- на третьего и последующих детей - 70% среднего размера родительской платы.Как подчеркнул Сергей Белкин, Курск – один из немногих городов России, где родительская плата не взимается за непосещение ребенком сада в течение более чем ста дней. И это без учета дней, когда ребенок болел и в сад представлены соответствующие документы