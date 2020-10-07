Курянин нашел тротиловую шашку и получил два года колонии строгого режима

Мужчина хранил взрывоопасный предмет дома

40-летний житель Курска получил два года колонии строгого режима за незаконное хранение взрывчатых веществ.В 2003 году мужчина нашел предмет похожий на тротиловую шашку, который некоторое время хранил в лесу, а потом привез к себе домой. Об этом стало известно сотрудникам полиции и запрещенный предмет у него изъяли.Как показала экспертиза, в предмете, похожем на тротиловую шашку, обнаружено взрывчатое вещество массой 98,8 гр.Разделив мнение государственного обвинителя, суд назначил жителю наказание в виде реального лишения свободы.