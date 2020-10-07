В Совете Федерации одобрили бюджетные предложения от Курской области

ТАКТ».Предложения Курской области будут учтены при формировании бюджета страны на следующий год. Это получило свое подтверждение в Совете Федерации на парламентских слушаниях, где выступил глава нашего региона Роман Старовойт. Председатель СовФеда распорядилась проработать озвученные им инициативы. Нашла поддержку у сенаторов и просьба выделить средства на развитие сельских территорий, сообщает телеканал «
В Совете Федерации 5-го октября состоялись парламентские слушания по параметрам проекта бюджета страны на 2021 год и с двухлетним горизонтом планирования. Мероприятие предусматривало выступление руководителей регионов. Сразу после представления главного финансового документа, на трибуну вышел губернатор Курской области Роман Старовойт. Он обозначил особенности формирования региональной казны.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«Мы сформировали региональный бюджет исходя из показателей достижения наццелей развития Российской Федерации на период до 2024 года. Проект бюджета имеет как сильные, так и слабые стороны. Он, конечно, сбалансирован, исключены второстепенные и избыточные расходы. Но этот баланс на грани»
Баланс может быть нарушен из-за того, что наблюдается тенденция к снижению налоговых и неналоговых доходов. Так, только лишь из-за падения спроса на железнорудное сырье, регион может недополучить 4 миллиарда рублей от Михайловского ГОКа. Обозначил Роман Старовойт и проблему привлечения кредитов на покрытие дефицита региональных бюджетов – область их совсем не получает. Также губернатор высказал ряд предложений министерству финансов касательно усиления поддержки регионов.
Отдельно Роман Старовойт остановился на нуждах области в деле развития сельских территорий.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«Курская область регион, где экономика АПК имеет традиционно значительную долю. В 2021 году регион готов к реализации 10 новых проектов по развитию сельских территорий. Это строительство ФАПов, дорог, газификация, водоснабжение, обустройство зон отдыха. Дополнительная помощь министерства сельского хозяйства в сумме 286 миллионов рублей позволила бы нам реализовать задуманное и повысить индекс социального самочувствия сельских жителей»
Выступление губернатора Курской области оценила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ:
«В части повышения эффективности взаимодействия Минфина с регионами и оформления поддержки надо будет работать дополнительно. И предложения губернатора, на мой взгляд, представляют особую ценность»
Также глава СовФеда распорядилась рассмотреть вопрос выделения средств на развитие инфраструктуры сельских территорий Курской области.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ:
«Всего 280 миллионов губернатор попросил на развитие сельских территорий. Коллега Гурнин, прошу крупным восклицательным знаком поддержать. Действительно, для реализации проекта АПК это крайне важно. Прошу вас это учесть»
По итогам парламентских слушаний будут приняты рекомендации Совета Федерации по проекту федерального бюджета.
В Совете Федерации одобрили бюджетные предложения от Курской области
Нашла поддержку у сенаторов и просьба выделить средства на развитие сельских территорий