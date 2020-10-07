В Курске рецидивист украл сейф с почти двумя миллионами внутри

Вор проник в офис одной из местных организаций ночью

Курские полицейские раскрыли кражу сейфа с документацией и суммой, превышающей 1 миллион 800 тысяч рублей. Вор проник в помещение одной из местных организаций ночью, а утром сотрудники компании обнаружили следы взлома и пропажу металлического ящика.Полицейские установили автомобиль подозреваемого и выяснили, что злоумышленник может хранить похищенный сейф в одном из гаражных кооперативов Курска. При обыске там обнаружили мешки с монетами из сейфа, более 700 тысяч рублей наличными, а также документы компании.Похитителем оказался ранее неоднократно судимый 40-летний курянин. Сейчас по решению суда он арестован. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.