В Курске от искр сварочного аппарата начался пожар

Его виновника оштрафовали на 2 тысячи рублей







В курском СНТ «Авиатор-2» от искр сварочного аппарата начался пожар. Местный дачник на своем приусадебном участке проводил работы с использованием болгарки и сварочного аппарата. От летящих искр моментально загорелась сухая трава. Курянин попытался самостоятельно справиться с пламенем, но огонь распространялся все дальше. Тогла мужчина вызвал пожарных.Огнеборцы ликвидировали пожар, площадь которого за считаные минуты достигла нескольких сотен квадратных метров.За нарушение правил противопожарного режима курянина оштрафовали на 2 тысячи рублей.Как пояснил инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Курску регионального МЧС Максим Волобуев, при проведении подобных работ необходимо соблюдать определенные условия безопасности: это наличие обкосов, запас огнетушащих веществ, отсутствие вблизи сухой растительности, иными словами, следует предпринять все меры, чтобы не допустить возникновения загорания.Спасатели отмечают, что установившаяся в регионе погода способствуют молниеносному возникновению и распространению пожаров даже от малейшей искры, и просят курян не сжигать сухую траву и мусор, а также быть внимательными при использовании электроинструментов.Всего же за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Курской области 125 раз выезжали по тревоге. В регионе зарегистрированы 104 пожара, большая часть из них – возгорания сухой травы.