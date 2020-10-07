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Лента новостей / В регионе

В Курске от искр сварочного аппарата начался пожар

Его виновника оштрафовали на 2 тысячи рублей


В Курске от искр сварочного аппарата начался пожар

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В курском СНТ «Авиатор-2» от искр сварочного аппарата начался пожар. Местный дачник на своем приусадебном участке проводил работы с использованием болгарки и сварочного аппарата. От летящих искр моментально загорелась сухая трава. Курянин попытался самостоятельно справиться с пламенем, но огонь распространялся все дальше. Тогла мужчина вызвал пожарных. 

Огнеборцы ликвидировали пожар, площадь которого за считаные минуты достигла нескольких сотен квадратных метров. 

За нарушение правил противопожарного режима курянина оштрафовали на 2 тысячи рублей. 

Как пояснил инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Курску регионального МЧС Максим Волобуев, при проведении подобных работ необходимо соблюдать определенные условия безопасности: это наличие обкосов, запас огнетушащих веществ, отсутствие вблизи сухой растительности, иными словами, следует предпринять все меры, чтобы не допустить возникновения загорания. 


Спасатели отмечают, что установившаяся в регионе погода способствуют молниеносному возникновению и распространению пожаров даже от малейшей искры, и просят курян не сжигать сухую траву и мусор, а также быть внимательными при использовании электроинструментов.

Всего же за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Курской области 125 раз выезжали по тревоге. В регионе зарегистрированы 104 пожара, большая часть из них – возгорания сухой травы.

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