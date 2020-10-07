В Курске от искр сварочного аппарата начался пожар
Его виновника оштрафовали на 2 тысячи рублей
Огнеборцы ликвидировали пожар, площадь которого за считаные минуты достигла нескольких сотен квадратных метров.
За нарушение правил противопожарного режима курянина оштрафовали на 2 тысячи рублей.
Как пояснил инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Курску регионального МЧС Максим Волобуев, при проведении подобных работ необходимо соблюдать определенные условия безопасности: это наличие обкосов, запас огнетушащих веществ, отсутствие вблизи сухой растительности, иными словами, следует предпринять все меры, чтобы не допустить возникновения загорания.
Спасатели отмечают, что установившаяся в регионе погода способствуют молниеносному возникновению и распространению пожаров даже от малейшей искры, и просят курян не сжигать сухую траву и мусор, а также быть внимательными при использовании электроинструментов.
Всего же за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Курской области 125 раз выезжали по тревоге. В регионе зарегистрированы 104 пожара, большая часть из них – возгорания сухой травы.