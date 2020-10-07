Завтра несколько курских улиц останутся без газа

На газопроводе по проспекту Дружбы – улица Просторная будут проводиться ремонтные работы

Завтра, 8 октября в Курске будут проводиться неотложные ремонтные работы на газопроводе высокого давления по проспекту Дружбы – улица Просторная. В связи с этим с 10 утра до 5 вечера будет прекращена подача газа потребителям по улицам: 1-й Кленовый переулок, улица Просторная (нечетная сторона до 4-го Каштанового переулка), улицы 1-я, 2-я, 3-я Лиственная, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Лиственные переулки, улица Каштановая, 1-й, 2-й, 3-й Каштановые переулки и улица Баклашовка.Курян просят не пользоваться в это время газовыми проборами.