В ковидных стационарах Курска свободны 203 койки

Из резерва выведено 100 мест в здании бывшего онкодиспансера

Сейчас в Курской области свободны 203 койки для пациентов с COVID-19 и пневмонией. Всего в регионе для таких больных развернуто 834 места, сообщает региональный комитет здравоохранения.Из резерва выведено 100 мест в здании бывшего онкодиспансера больницы скорой медицинской помощи. Также в БСМП пациентов с коронавирусом принимают в перепрофилированном терапевтическом корпусе, где к имеющимся 160 местам добавили еще 30 коек.Ковидные стационары развернуты в 4-й и 6-й горбольницах Курска, БСМП, областной инфекционной больнице имени Семашко и в Железногорской городской больнице.