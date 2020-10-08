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Лента новостей / В регионе

В ковидных стационарах Курска свободны 203 койки

Из резерва выведено 100 мест в здании бывшего онкодиспансера
В ковидных стационарах Курска свободны 203 койки

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Сейчас в Курской области свободны 203 койки для пациентов с COVID-19 и пневмонией. Всего в регионе для таких больных развернуто 834 места, сообщает региональный комитет здравоохранения. 

Из резерва выведено 100 мест в здании бывшего онкодиспансера больницы скорой медицинской помощи. Также в БСМП пациентов с коронавирусом принимают в перепрофилированном терапевтическом корпусе, где к имеющимся 160 местам добавили еще 30 коек.

Ковидные стационары развернуты в 4-й и 6-й горбольницах Курска, БСМП, областной инфекционной больнице имени Семашко и в Железногорской городской больнице.

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