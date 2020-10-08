В ковидных стационарах Курска свободны 203 койки
Из резерва выведено 100 мест в здании бывшего онкодиспансера
Из резерва выведено 100 мест в здании бывшего онкодиспансера больницы скорой медицинской помощи. Также в БСМП пациентов с коронавирусом принимают в перепрофилированном терапевтическом корпусе, где к имеющимся 160 местам добавили еще 30 коек.
Ковидные стационары развернуты в 4-й и 6-й горбольницах Курска, БСМП, областной инфекционной больнице имени Семашко и в Железногорской городской больнице.