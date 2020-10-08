Этой осенью курские лесоводы высадят деревья на 19 гектарах

В этом году в лесных питомниках вырастили более 2 млн саженцев

Курские лесоводы готовятся к осенней посадке леса на площади 19 гектаров. Более чем на 20 гектарах планируются способствующие естественному возобновлению леса работы.В этом году в лесных питомниках вырастили более 2,2 млн штук сеянцев и саженцев древесно-кустарниковых пород, из них дуба - 1,8 млн штук. Эти показатели позволят провести весеннюю лесокультурную кампанию 2021 года в полном объеме, сообщает комитет природных ресурсов Курской области.Комитет реализует региональный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Главные цели проекта - постепенное уменьшение площадей погибших лесных насаждений и снижение ущерба от лесных пожаров. Также предусматривается обновление парка лесопожарной и лесохозяйственной техники.