MOS.NEWS.Предприятия ресторатора Владислава Карпухина, который является владельцем ресторанов «Баран-Рапан» и «Феттуччине», в последнее время подвергаются нападкам со стороны ТСЖ, на территории которых они располагаются. Бизнес предпринимателя уже несет миллионные убытки из-за отключения от коммунальных сетей, отмечает
Есть веские основания полагать, что за всеми этими действиями стоит Ирина Пасилецкая, которая возглавляет ТСЖ «На Театральной» и ТСЖ «Усадьба». Именно на Театральной 11 и расположен ресторан Владислава Карпухина «Баран - Рапан», на который постоянно «наезжает» представительница недовольной общественности Ирина Пасилецкая. Судя по всему, госпожа Пасилецкая хочет разорить ресторатора. Вина Пасилецкой в эпизоде с отключением ресторанов от коммуникаций не доказана, но и истинный виновник так же найден не был. Прямой доступ к коммуникациям был только у Пасилецкой.
Брат Пасилецкой Александр также скандально известен. Схема его, с позволения сказать, бизнеса, больше похоже на простое кидалово. Александр Сергеевич, известен в регионе как серийный мошенник, обманывающий клиентов, работников и партнеров. Не всегда обман сходит Пасилецкомму с рук: так, в феврале 2017 года суд города Анапы обязал его выплатить одному из клиентов неустойку за невыполненную работу.
Сама Ирина Пасилецкая работает на печально известного в регионе бывшего главу республики Южная Осетия Вадима Бровцева.
Прежде чем так рьяно отстаивать интересы господина Бровцева, Ирине Пасилецкой стоит вспомнить, как сложились судьбы всех его бывших соратников. При этом сам Бровцев благополучно уходил от проблем, а его соратники и подельники отправлялись на тюремные нары, на очень приличные сроки.
Рассмотрение прокуратурой всех сочинский схем Бровцева - вопрос самого ближайшего времени. На поверхность неизбежно всплывут те, кто помогал ему захватывать чужую собственность или заниматься незаконным самостроем. А сам бенефициар, как это у него принято, покинет суетной Кавказ.
Источник - MOS.NEWS
Чьи интересы защищает Ирина Пасилецкая, рейдера?
Женщина, по данным СМИ, хочет разорить известного ресторатора.