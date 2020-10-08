В октябре четырех жителей Курской области оштрафовали за непредоставление результатов теста на COVID-19

Согласно постановлению Главного санврача страны, прилетев из-за границы, россияне должны в течение трех дней сдать тест на коронавирус и отправить его результат на портал Госуслуг





В противном случае можно получить административный штраф от 15 до 40 тыс. рублей, как и произошло с нашими земляками. Нарушителями стали жители Курска, Обоянского и Железногорского районов, сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.





Сумму штрафа в каждом конкретном случае определит суд. При этом, если в результате нарушений причинен вред чьему-либо здоровью, то штраф составит уже 150 - 300 тыс.. Еще более суровое наказание предусмотрено для должностных лиц – от 300 тысяч до полумиллиона или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

В октябре уже четыре жителя Курской области схлопотали штрафы за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил. Прилетев из-за границы, они не сдали вовремя тест на коронавирус и не отправили его результат на портал Госуслуг. Напомним, такие требования, согласно постановлению Главного санврача страны, сейчас предъявляются ко всем россиянам. Тест нужно сдать в течение трех дней по возвращении из-за границы, также на борту самолета человек должен заполнить специальную анкету.