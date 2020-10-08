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В Курской области на карантине по коронавирусу находятся 7 школ и 36 классов

Также на карантин по коронавирусу отправлены пять групп в пяти детских садах

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В Курской области на карантине по коронавирусу находятся 7 школ и 36 классов, сообщил первый заместитель председателя областного комитета образования и науки Александр Уколов. 

Полностью закрыты семь школ в Льгове, поселке Солнцево, а также малокомплектные школы в Суджанском, Горшеченском (три школы) и Касторенском районах. Дети там проходят обучение дистанционно. На следующей неделе они все вернутся к обычному режиму обучения. 

Отдельные классы закрыты в 22-х школах Курска, Курчатова, Железногорска, Фатежа, Щигров, поселка Золотухино, а также в Курском и Глушковском районах. На дистанционном обучении сейчас более 2 тысяч учеников.

Также на карантин по коронавирусу отправлены пять групп в пяти детских садах - всего 126 человек. 

Отмечается, что все остальные образовательные организации региона работают в традиционном режиме в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В учебных заведениях введен масочный режим, проводится дезинфекция помещений, а за каждым классом закреплен отдельный кабинет, где уроки по всем предметам будут проводиться в течение всего учебного года.
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