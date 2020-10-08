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Мошенники вызвали курянке такси, чтобы она сняла деньги в банке

Аферисты не поленились отвезти доверчивую пенсионерку на другой машине в торговый центр, чтобы там через банкомат она перевела им всю сумму
Мошенники вызвали курянке такси, чтобы она сняла деньги в банке

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Очередная жительница Курска стала жертвой лжебанкиров. В этот раз мошенники не поленились даже вызвать женщине такси, чтобы заполучить деньги. 

Около трёх часов дня 67-летней курянке позвонили «из банка». Незнакомая девушка представилась сотрудницей службы безопасности и сообщила, что некие недобросовестные сотрудники банка через личный онлайн кабинет, принадлежащий курянке, пытаются оформить на неё кредит. Пенсионерка испугалась и заявила, что немедленно едет в банк, чтобы остановить операцию. Однако собеседница настаивала на том, что проблему нужно решать немедленно по телефону, иначе деньги уйдут на счета преступников. 

Она попросила оказать содействие в их разоблачении, продиктовать коды из СМС-сообщений и на самом деле взять кредит. Почему-то женщина согласилась. Ей вызвали такси до банка, где она сняла 220 тысяч рублей. Затем на другой машине курянку привезли в торговый центр, где уговорили перевести всю сумму через банкомат якобы в безопасную банковскую ячейку.

Аферисты были на связи с доверчивой курянкой несколько часов. Все это время они давали ей инструкции, лишая возможности проверить информацию и связаться с родственниками или полицией.

Злоумышленники сообщили, что после всех операций никаких долгов перед банком у пенсионерки не останется, кроме этого она получит компенсацию за потраченное время и расходы. 

Как только деньги ушли, разговор прервался и горожанка поняла, что стала жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Мошенникам грозит до 6 лет лишения свободы.

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