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В МЧС рассказали курянам, куда обращаться при встрече с диким животным в городе

На днях житель Щигров повстречал на одной из городских улиц бобра
В МЧС рассказали курянам, куда обращаться при встрече с диким животным в городе

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На днях житель Щигров повстречал на улице Луначарского бобра. Чтобы избежать неприятных инцидентов с диким животным, мужчина позвонил в службу "112", но там сообщили, что у них нет службы, которая занялась бы отловом. 

На место никто не приехал, и тогда горожанин привлек на помощь знакомых охотников. Они изловили грызуна и доставили на водоём. 

Сегодня в региональном МЧС рассказали, куда обращаться в подобных ситуациях. Отловом диких животных занимается ОКУ «Курскохотрыбцентр», позвонить туда можно по телефону 8 (4712) 51-19-80. Также по телефонам горячей линии можно связаться со специалистами отдела охотничьего надзора по программе «Стоп браконьер» - 8 (4712) 50-00-24, 8-908-121-12-59, 8-904-523-99-73 и 8-904-523-99-74. 

Специалисты просят курян при встрече с диким животными в городской черте не пытаться ловить их самостоятельно - это может быть опасно не только для самого животного, но и для человека.

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