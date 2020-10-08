В МЧС рассказали курянам, куда обращаться при встрече с диким животным в городе
На днях житель Щигров повстречал на одной из городских улиц бобра
На место никто не приехал, и тогда горожанин привлек на помощь знакомых охотников. Они изловили грызуна и доставили на водоём.
Сегодня в региональном МЧС рассказали, куда обращаться в подобных ситуациях. Отловом диких животных занимается ОКУ «Курскохотрыбцентр», позвонить туда можно по телефону 8 (4712) 51-19-80. Также по телефонам горячей линии можно связаться со специалистами отдела охотничьего надзора по программе «Стоп браконьер» - 8 (4712) 50-00-24, 8-908-121-12-59, 8-904-523-99-73 и 8-904-523-99-74.
Специалисты просят курян при встрече с диким животными в городской черте не пытаться ловить их самостоятельно - это может быть опасно не только для самого животного, но и для человека.