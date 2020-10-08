В Курской областной Думе позаботились о своевременном ремонте котельной в школе-интернате

ТАКТ».В этом году воспитанники Новопоселеновской школы-интерната встретят зимние холода в тепле и уюте. Но могло быть иначе – средства на капитальный ремонт их газовой котельной были выделены поздно, в крайне недостаточном количестве. Даже торги не удалось провести вовремя. Оперативно решить проблему помогли в Курской областной Думе. На днях депутат Александр Кичигин посетил учреждение и убедился, что мерзнуть зимой дети не будут, передает телеканал «
Новопоселёновская школа-интернат. На сегодня здесь обучаются и живут 37 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все ребята с ограниченными возможностями по здоровью. Перед коллективом учреждения стоит трудная задача не только обеспечить своих воспитанников всем необходимым, но и подготовить их к взрослой самостоятельной жизни. С этой целью практикуется агропромышленный профиль обучения.
Екатерина Иванова, директор ОКОУ «Новопоселёновская школа-интернат»:
«Самый масштабный проект – агропромышленный комплекс теплиц, которые круглогодично будут функционировать. В одной мы будем выращивать овощные культуры, а в другой – цветы. Также мы сумели отремонтировать сельскохозяйственный блок, и по национальному проекту «Образование» закуплено новое высокотехнологичное оборудование, которое будем использовать на практике, и это поможет нашим деткам в дальнейшем применять знания на практике, готовиться к самостоятельной жизни»
Территория школы-интерната большая. Здесь много различных корпусов и построек, которые отапливает возведенная в 2003 году газовая котельная. В прошлом году возникла необходимость ее капитального и дорогостоящего ремонта. Деньги были выделены поздно, и в недостаточном количестве. Обеспокоенная этим обстоятельством директор учреждения, обратилась за помощью к депутату областной Думы Александру Кичигину. При его участии финансирование удалось перевести на начало 2020 года, а также существенно увеличить сумму – до 5 с половиной миллионов рублей. На сегодняшний день все работы завершены. С первого октября было включено отопление.
Александр Кичигин, заместитель председателя Курской областной Думы:
«Вообще моя философия в том, чтобы поменьше детей в детских домах было. Но если они есть, то нужно создавать те комфортные условия, чтобы дети себя чувствовали как дома. Это и есть их дом, никуда мы от этого не денемся. Поэтому, я благодарен сегодня строителям, потому что этот проект переносился 2019 года на 2020 год, не могли найти подрядчика. И вот Виктор Григорьевич любезно согласился построить замечательную котельную. Я надеюсь, что детям будет тепло. Все вместе мы делаем те хорошие дела, которые люди от нас ждут. Я хочу всем сказать спасибо большое за то, что здесь сделано»
До недавнего времени глава Новопоселеновского сельсовета Игорь Бирюков руководил школой-интернатом. Отмечает – областная Дума не в первый раз приходит на выручку. Так, несколько лет назад был приобретен автобус, проведено несколько текущих ремонтов.
Игорь Бирюков, глава Новопоселёновского сельсовета:
«Много было сделано ремонтов. Это и спортивный зал, это и медицинский блок, и коридоры, и спальные места. Все эти деньги выделяются для того, чтобы детям было лучше. То есть это происходит регулярно из года в год»
В ходе своего визита в школу-интернат, депутат областной Думы Александр Кичигин детально вник в текущие нужды учреждения. Следующим шагом народного избранника станет содействие в приобретении необходимого оборудования для тепличного комплекса, контроль за ходом работ.
В Курской областной Думе позаботились о своевременном ремонте котельной в школе-интернате
В Новопоселёновской школе-интернате обучаются и живут 37 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей