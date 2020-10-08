В Курске спасатели снова дезинфицируют общественные пространства

Обработали парки, скверы, остановки и переходы

Из-за роста количества заболевших коронавирусом в Курске снова начали проводить дезинфекцию общественных пространств. Этим занимаются сотрудники окружных администраций и городского управления по делам ГО и ЧС. Они провели профилактическую обработку дезинфицирующими растворами места массового скопления людей во всех округах города, сообщает пресс-служба мэрии.Специалисты обработали парк Героев Гражданской войны, Пролетарский сквер и парк Пионеров, скверы на улицах Харьковской и Парковой, надземный пешеходный переход на Центральном рынке, подземный переход на Московской площади и подземные переходы в Сеймском округе, остановки общественного транспорта рядом с торговыми центрами, площадь перед 6-й горбольницей, Привокзальную площадь и площадь перед аэропортом.Также продезинфицировали помещения окружных администраций, где ведется прием граждан по личным вопросам.