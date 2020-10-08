В Курске спасатели снова дезинфицируют общественные пространства
Обработали парки, скверы, остановки и переходы
Специалисты обработали парк Героев Гражданской войны, Пролетарский сквер и парк Пионеров, скверы на улицах Харьковской и Парковой, надземный пешеходный переход на Центральном рынке, подземный переход на Московской площади и подземные переходы в Сеймском округе, остановки общественного транспорта рядом с торговыми центрами, площадь перед 6-й горбольницей, Привокзальную площадь и площадь перед аэропортом.
Также продезинфицировали помещения окружных администраций, где ведется прием граждан по личным вопросам.