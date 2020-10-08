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Курские энергетики сообщили, где на следующей неделе будут отключать электричество

На следующей неделе запланированы очередные работы в электросетях

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На следующей неделе запланированы очередные работы в электросетях. В связи с этим будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:


В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 


С 12 по 16 октября с 9-00 до 15-00: 

ПЛК 61 
Широкая 2

С 12 по 16 октября с 9-00 до 16-00: 

3-я Цветовская 5-41, 4-68
Городская 51а-71, 50-152,
1-я-6-я Поселковая 
Изумрудная
Искристая
Трубная 35

С 12 по 16 октября с 13-30 до 16-30: 

1-й Парковые переулки 1-11, 2-12,
2-й Парковые переулки 1-11, 2-6.
Краснополянская 2-12, 19-21

Телефон для справок: 32-32-15 


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

С 12 по 16 октября с 9-00 до 15-00: 

ул. Мирная 2, ул. Ленина 65

С 12 по 16 октября с 9-00 до 16-00: 

ул. Щемиловка 55 - 83; 48 – 72.


Телефон для справок: 32-40-89 


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

С 12 по 16 октября с 9-00 до 16-30: 

Коллективная 2-28
1-й Агрегатный переулок 2-30, 1-25
2-й Агрегатный переулок 2-26, 1-29

15 октября с 13-30 до 16-30:

Стрелецкая Набережная 3- 97, 2- 14, Луговская 15 -17, Комсомольская 3- 37, 2- 20, 
1-й Комсомольский пер. 1 -9

Телефон для справок: 26-32-10

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