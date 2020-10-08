Курские энергетики сообщили, где на следующей неделе будут отключать электричество

На следующей неделе запланированы очередные работы в электросетях

На следующей неделе запланированы очередные работы в электросетях. В связи с этим будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:ПЛК 61Широкая 23-я Цветовская 5-41, 4-68Городская 51а-71, 50-152,1-я-6-я ПоселковаяИзумруднаяИскристаяТрубная 351-й Парковые переулки 1-11, 2-12,2-й Парковые переулки 1-11, 2-6.Краснополянская 2-12, 19-21ул. Мирная 2, ул. Ленина 65ул. Щемиловка 55 - 83; 48 – 72.Коллективная 2-281-й Агрегатный переулок 2-30, 1-252-й Агрегатный переулок 2-26, 1-29Стрелецкая Набережная 3- 97, 2- 14, Луговская 15 -17, Комсомольская 3- 37, 2- 20,1-й Комсомольский пер. 1 -9