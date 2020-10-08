Инспекторы заметили нарушителей во время профилактического рейда в СНТ «Мир»

В Курске двух дачников оштрафовали за костры на приусадебных участках. Инспекторы заметили нарушителей во время профилактического рейда в СНТ «Мир» Центрального округа.Садоводы сжигали мусор и разводили костры на своих приусадебных участках. Делать это в условиях особого противопожарного режима категорически запрещено, поэтому нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафа, пояснил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному округу Курска Анатолий Апенин.С садоводами также проводят беседы и рассказывают о сложной пожарной обстановке в регионе, раздают памятки. Сегодня профилактические рейды проводятся ежедневно. В общей сложности в них участвуют более тысячи человек. Суммы штрафов за нарушения мер пожарной безопасности могут составлять от 2 до 4 тысяч рублей для физических лиц, напоминают в региональном МЧС.