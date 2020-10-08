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Сенатор Совфеда от Курской области предлагает запретить розничную продажу алкогольной продукции в пластике большого объема

Законопроект в Госдуме должны рассмотреть уже в октябре

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В России могут запретить розничную продажу алкогольной продукции в пластиковой таре объемом более половины литра. Ожидается, что законопроект, предложенный сенатором Совфеда от Курской области Валерием Рязанским и группой депутатов от «Единой России» рассмотрят в Госдуме уже в октябре. Инициаторы подчёркивают, что продажа дешевых спиртных напитков – в основном пива – в пластике большого объема способствует алкоголизации населения. Кроме того, они отмечают, что пиво в пластиковых бутылках емкостью более чем литр не продается нигде, кроме России и Китая. 

Напомним, три года назад на российском рынке уже был ограничен объем пластиковой тары для пива до 1,5 литров. 
Законодатели считают, что с тех пор положение с алкоголизацией населения в стране не сильно изменилось, поэтому необходимы дальнейшие ограничения. 
Между тем, представители пивного бизнеса выступили против этих мер. Предприниматели заявляют, что принятие нового закона приведет к серьезному удорожанию продукции.
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