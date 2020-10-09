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В Курской области инспектор ДПС получил взятку ВАЗом

Он остановил несовершеннолетнего водителя без прав и за непривлечение к ответственности приобрел этот автомобиль за символическую сумму
В Курской области инспектор ДПС получил взятку ВАЗом

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В Щиграх инспектор ДПС получил взятку автомобилем. 

Июлской ночью полицейский остановил «ВАЗ-21099», за рулем которого был несовершеннолетний водитель, не имеющий прав. За непривлечение владелицы машины (его матери) к ответственности, полицейский получил взятку в виде этого автомобиля 1999 года выпуска - приобрел ВАЗ по символической цене в 3 тысячи рублей, сообщили в Следственном комитете. 

Факт коррупции выявили сотрудники собственной безопасности регионального УМВД. 

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается. 

Пока инспектор отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина подтвердится, то его уволят из органов по отрицательным основаниям. Кроме этого, будет дана оценка деятельности непосредственного руководителя инспектора ДПС, который упустил из под контроля деятельность своего подчиненного.
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