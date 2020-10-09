Под Курском водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Авария произошла 8 октября в поселке Иванино Курчатовского района

В Курской области ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся.Авария произошла 8 октября примерно в 7 часов вечера в поселке Иванино Курчатовского района недалеко от дома №23 по улице Ленина. Неустановленный водитель, управляя, неустановленным транспортным средством допустил наезд на 54-летнего мужчину. В результате пешеход получил различные травмы, его госпитализировали. Водитель с места происшествия скрылся.Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02, а также по телефону дежурной части ОГИБДД МО МВД России «Курчатовский» 8(47131) 4-23-02.