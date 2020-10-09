  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

Под Курском водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Авария произошла 8 октября в поселке Иванино Курчатовского района
Под Курском водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Читайте также

В Курской области ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся. 

Авария произошла 8 октября примерно в 7 часов вечера в поселке Иванино Курчатовского района недалеко от дома №23 по улице Ленина. Неустановленный водитель, управляя, неустановленным транспортным средством допустил наезд на 54-летнего мужчину. В результате пешеход получил различные травмы, его госпитализировали. Водитель с места происшествия скрылся. 

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02, а также по телефону дежурной части ОГИБДД МО МВД России «Курчатовский» 8(47131) 4-23-02.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская офтальмологическая больница получила трехмерный томограф

Попавшихся на взятке курских чиновников отправили под домашний арест

Курянин нашел чужую кредитку и накупил мясных деликатесов

В Курске начали отапливать больницы, школы и детские сады по заявкам

Курские чиновники получили от «Экотекса» взятку в 800 тысяч рублей

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске