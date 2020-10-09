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В Курске мужчина поджёг офис бывшего работодателя

Так курянин отомстил за свое увольнение
В Курске мужчина поджёг офис бывшего работодателя

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В Курске мужчина поджёг офис бывшего работодателя. Пожар произошёл днем 30 августа на улице Ольшанского. Офисное здание, в котором размещалось несколько арендаторов, выгорело полностью. 

Как установила пожарная экспертиза, возгорание началось внутри одного из офисов и его причиной стал поджог. Полицейские стали отрабатывать бывших и действующих сотрудников предприятия. Выяснилось, что у одного из работников незадолго до пожара произошел конфликт с начальником, в результате мужчину уволили. 

Правоохранителям удалось найти очевидцев, которые видели курянина на территории в день, когда случился пожар. Позже версия следствия подтвердилась из других источников. Поджигателя задержали и допросили. Он признался, что ранее угрожал бывшему начальнику уничтожить его бизнес и хотел отомстить за незаконное, по его мнению, увольнение. Свой план мужчина реализовал в воскресенье. Он взломал дверь одного из помещений и зажёг внутри бумагу. В результате от огня пострадало имущество всех арендаторов здания. Объём нанесённого материального ущерба до сих пор устанавливается. 

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. Поджигателю предстоит возместить нанесённый ущерб, а также ответить за содеянное перед законом. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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