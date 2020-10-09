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В Курске появятся новые остановки общественного транспорта

Речь идет о новой дороге на проспекте Дружбы и на улице Просторной
В Курске появятся новые остановки общественного транспорта

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Дорога на проспекте Дружбы и на улице Просторной построена, теперь там появятся новые остановки. Речь идет об участке от улицы Орловской до улицы Просторной:

- в районе дома № 31 по проспекту Дружбы остановка будет носить название «ул. Литературная»;
- в районе дома № 34В по проспекту Дружбы - «ул. Памяти»;
- в районе дома № 78 по проспекту Дружбы и на противоположной стороне в районе дома № 81 - «ул. 1-я Поэтическая»;
- в районе дома № 130 по проспекту Дружбы и на противоположной стороне в районе дома № 127 - «ул. Кленовая»;
- в районе дома № 35 по улице Просторной и на противоположной стороне в районе дома № 20 - «ул. Просторная».
 
В схемы и паспорта соответствующих автобусных и троллейбусных маршрутов внесут соответствующие изменения, а с водителями общественного транспорта проведут необходимые инструктажи.

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