В Курске появятся новые остановки общественного транспорта

Речь идет о новой дороге на проспекте Дружбы и на улице Просторной

Дорога на проспекте Дружбы и на улице Просторной построена, теперь там появятся новые остановки. Речь идет об участке от улицы Орловской до улицы Просторной:- в районе дома № 31 по проспекту Дружбы остановка будет носить название «ул. Литературная»;- в районе дома № 34В по проспекту Дружбы - «ул. Памяти»;- в районе дома № 78 по проспекту Дружбы и на противоположной стороне в районе дома № 81 - «ул. 1-я Поэтическая»;- в районе дома № 130 по проспекту Дружбы и на противоположной стороне в районе дома № 127 - «ул. Кленовая»;- в районе дома № 35 по улице Просторной и на противоположной стороне в районе дома № 20 - «ул. Просторная».В схемы и паспорта соответствующих автобусных и троллейбусных маршрутов внесут соответствующие изменения, а с водителями общественного транспорта проведут необходимые инструктажи.