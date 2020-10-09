Курские чиновники получили от «Экотекса» взятку в 800 тысяч рублей

В отношении гендиректора «Экотекса» также возбуждено уголовное дело за дачу взятки
Замруководителя Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Галина Писарева и ее подчиненный - бывший начальник отдела государственного экологического надзора Андрей Мальцев стали фигурантами уголовного дела. Они получили крупную взятку от генерального директора «Экотекса». За общее покровительство набившего и курянам и властям оскомину предприятия и непривлечение его к административной ответственности за пользование недрами без лицензии чиновники получили 800 тысяч рублей.
Сейчас коррупционеры задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Во всех деталях преступления разбираются следователи.
В отношении гендиректора «Экотекса» также возбуждено уголовное дело за дачу взятки, сообщает СУ СК России по Курской области.