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Курские чиновники получили от «Экотекса» взятку в 800 тысяч рублей

В отношении гендиректора «Экотекса» также возбуждено уголовное дело за дачу взятки

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Замруководителя Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Галина Писарева и ее подчиненный - бывший начальник отдела государственного экологического надзора Андрей Мальцев стали фигурантами уголовного дела. Они получили крупную взятку от генерального директора «Экотекса». За общее покровительство набившего и курянам и властям оскомину предприятия и непривлечение его к административной ответственности за пользование недрами без лицензии чиновники получили 800 тысяч рублей.

Сейчас коррупционеры задержаны,  решается вопрос об избрании им меры пресечения. Во всех деталях преступления разбираются следователи. 

В отношении гендиректора «Экотекса» также возбуждено уголовное дело за дачу взятки, сообщает СУ СК России по Курской области. 

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