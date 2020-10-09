Курские чиновники получили от «Экотекса» взятку в 800 тысяч рублей

В отношении гендиректора «Экотекса» также возбуждено уголовное дело за дачу взятки

Замруководителя Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Галина Писарева и ее подчиненный - бывший начальник отдела государственного экологического надзора Андрей Мальцев стали фигурантами уголовного дела. Они получили крупную взятку от генерального директора «Экотекса». За общее покровительство набившего и курянам и властям оскомину предприятия и непривлечение его к административной ответственности за пользование недрами без лицензии чиновники получили 800 тысяч рублей.Сейчас коррупционеры задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Во всех деталях преступления разбираются следователи.В отношении гендиректора «Экотекса» также возбуждено уголовное дело за дачу взятки, сообщает СУ СК России по Курской области.