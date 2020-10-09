В Курске начали отапливать больницы, школы и детские сады по заявкам

Подавать тепло в жилые дома начнут, как только соответствующее решение примет мэрия

В Курске начали подавать тепло в больницы, школы и детские сады по заявкам. Подключено уже 16 социальных объектов: областные дом ребенка, детская больница № 2, кожно-венерологический диспансер, горбольница № 3 и другие. Жилые дома начнут отапливать, как только соответствующее решение примет мэрия. Пока городские власти не определили дату начала отопительного сезона сообщает «Квадра». Ранее региональные власти говорили, что отопительный сезон в Курской области начнется не ранее 10 октября, так как погода пока держится теплая.По нормам ориентиром для начала подачи тепла служит среднесуточная температура –в течение 5 суток она не должна превышать 8 градусов, поясняют в компании. Кстати, по прогнозам синоптиков тепло продержится в Курской области еще всю следующую неделю.