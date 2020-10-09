Чиновники, попавшиеся на крупной взятке, отправлены под домашний арест на два месяца.Ленинский райсуд избрал меру пресечения заместителю руководителя Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора Галине Писаревой и ее подчиненному - бывшему начальнику отдела государственного экологического надзора Андреюя Мальцеву.
Следователь отдела по особо важным делам просил заключить коррупционеров под стражу. Но суд учел ряд обстоятельств, в том числе состояние здоровья задержанных, и принял решение о домашнем аресте.
Сообщается, что постановления суд в силу еще не вступили и могут быть обжалованы.
Попавшихся на взятке курских чиновников отправили под домашний арест
Под домашним арестом они поведут два месяца