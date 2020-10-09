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Попавшихся на взятке курских чиновников отправили под домашний арест

Под домашним арестом они поведут два месяца
Попавшихся на взятке курских чиновников отправили под домашний арест

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Ленинский райсуд избрал меру пресечения заместителю руководителя Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора Галине Писаревой и ее подчиненному - бывшему начальнику отдела государственного экологического надзора Андреюя Мальцеву. Чиновники, попавшиеся на крупной взятке, отправлены под домашний арест на два месяца.

Следователь отдела по особо важным делам просил заключить коррупционеров под стражу. Но суд учел ряд обстоятельств, в том числе состояние здоровья задержанных, и принял решение о домашнем аресте. 

Сообщается, что постановления суд в силу еще не вступили и могут быть обжалованы.

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