На выходных в Курской области прогнозируют небольшой дождь

Ночью похолодает до +4ºС

На выходных в Курской области ожидается достаточно комфортная погода, существенного похолодания синоптики не прогнозируют. Лишь в воскресенье возможен небольшой дождь.Как сообщает «Центрально-Черноземное УГМС», в субботу, 10 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.Ночью по области температура будет колебаться от 5ºС до 10ºС тепла, днем воздух прогреется до +15ºС - +20ºС. В Курске ожидаются примерно те же температуры: 8-10ºС тепла ночью и +17ºС - +19ºС днем.В ночь на воскресенье по области температура опустится до +4ºС, а днем термометры покажут от 15ºС до 20ºС тепла, возможен небольшой дождь.А вот в ночь на понедельник уже повсеместно пройдут дожди, днем также местами прогнозируют небольшой дождь.