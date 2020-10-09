На выходных в Курской области прогнозируют небольшой дождь
Ночью похолодает до +4ºС
Как сообщает «Центрально-Черноземное УГМС», в субботу, 10 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ночью по области температура будет колебаться от 5ºС до 10ºС тепла, днем воздух прогреется до +15ºС - +20ºС. В Курске ожидаются примерно те же температуры: 8-10ºС тепла ночью и +17ºС - +19ºС днем.
В ночь на воскресенье по области температура опустится до +4ºС, а днем термометры покажут от 15ºС до 20ºС тепла, возможен небольшой дождь.
А вот в ночь на понедельник уже повсеместно пройдут дожди, днем также местами прогнозируют небольшой дождь.