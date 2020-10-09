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На выходных в Курской области прогнозируют небольшой дождь

Ночью похолодает до +4ºС
На выходных в Курской области прогнозируют небольшой дождь

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На выходных в Курской области ожидается достаточно комфортная погода, существенного похолодания синоптики не прогнозируют. Лишь в воскресенье возможен небольшой дождь.

Как сообщает «Центрально-Черноземное УГМС», в субботу, 10 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью по области температура будет колебаться от 5ºС до 10ºС тепла, днем воздух прогреется до +15ºС - +20ºС. В Курске ожидаются примерно те же температуры: 8-10ºС тепла ночью и +17ºС - +19ºС днем.

В ночь на воскресенье по области температура опустится до +4ºС, а днем термометры покажут от 15ºС до 20ºС тепла, возможен небольшой дождь.

А вот в ночь на понедельник уже повсеместно пройдут дожди, днем также местами прогнозируют небольшой дождь.
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