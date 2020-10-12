Курское сельское хозяйство цифровизируют

А в сельхозакадемии будут готовить специалистов в сфере цифровых технологий для агропромышленного комплекса

В Курской области проведут цифровую трансформацию агропромышленного комплекса. Внедрение новых IT-разработок позволит обеспечить рост производительности труда и снизить затраты в сельском хозяйстве. Концепцию цифровизации обсудили в Доме Советов.Цифровой подход в сельском хозяйстве региона уже применяется в части внедрения технологий точного земледелия, системы спутниковой навигации и автоматизированных программ по контролю за стадом. С 2018 года действует система «Меркурий», которая обеспечивает контроль качества сельхозпродукции. Продолжить цифровое развитие регионального АПК планируется по трём направлениям: внедрение федеральных цифровых сервисов, которые создаются под управлением Минсельхоза, разработка региональных цифровых сервисов с учетом специфики Курской области и создание информационной среды по продвижению цифровых инноваций среди сельхозтоваропроизводителей.Как отметил заместитель губернатора Курской области Вячеслав Берзин, каждое предприятие само выбирает какие решения использовать, но для этого они должны знать об инновациях.В сентябре Минсельхоз включил Курскую область в число 8 пилотных регионов, в которых реализуют ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство». Его частью является сервис «Единое окно» для сбора и последующего хранения статистической информации о текущем состоянии АПК. Также в регионе предполагается открыть личный кабинет получателя господдержки и запустить цифровую платформу «Агрорешения». В планах – дополнить данными Единую федеральную государственную информационную систему о землях сельхозназначения.В рамках создания региональных IT-сервисов модернизируют систему сбора оперативной отраслевой отчетности на основе веб-технологии и организуют оповещение пчеловодов о химобработках посевов через SMS и электронную почту.Помимо этого, концепция цифровизации курского АПК предполагает подготовку на базе КГСХА специалистов в сфере цифровых технологий для агропромышленного комплекса.