В Курской области стартовала приемка отремонтированных дорог

Комиссия проверяет как уложено дорожное покрытие, обустроены обочины, нанесена разметка и установлены новые дорожные знаки

Сезон дорожных работ в Курской области на участках автомобильных дорог регионального значения практически завершен. Специалисты приступили к приемке объектов. В специальную приемочную комиссию входят сотрудники «Комитета автодорог Курской области», представители стройконтроля и подрядных организаций. Особое внимание ревизоры уделяют тому, как уложено дорожное покрытие, обустроены обочины, нанесена разметка и установлены новые дорожные знаки. Если объект не соответствует нормативам, подрядчик обязан устранить выявленные недостатки.Комиссия уже побывала с инспекцией в Дмитриевском, Хомутовском, Железногорском и Фатежском районах. В этом году там суммарно отремонтировано девять дорог регионального значения протяженностью около 28 километров. На участках работ отфрезеровано старое покрытие, уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, нанесена разметка и установлены новые дорожные знаки.Работа комиссии продолжается. В планах закончить приемку объектов до конца месяца. Однако, если специалисты обнаружат несоответствия предъявляемым требованиям, работа комиссии продолжится.