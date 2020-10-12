В Курской области стартовала приемка отремонтированных дорог
Комиссия проверяет как уложено дорожное покрытие, обустроены обочины, нанесена разметка и установлены новые дорожные знаки
Комиссия уже побывала с инспекцией в Дмитриевском, Хомутовском, Железногорском и Фатежском районах. В этом году там суммарно отремонтировано девять дорог регионального значения протяженностью около 28 километров. На участках работ отфрезеровано старое покрытие, уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, нанесена разметка и установлены новые дорожные знаки.
Работа комиссии продолжается. В планах закончить приемку объектов до конца месяца. Однако, если специалисты обнаружат несоответствия предъявляемым требованиям, работа комиссии продолжится.