Под Курском «Рено» опрокинулось в кювет. Погибла 4-летняя девочка

Еще трое пассажиров носпииализированы

Сегодня в Курской области произошла авария, жертвой которой стала 4-летняя девочка. ДТП случилось около часа дня на автодороге «Курск - Казанка - Николаевка - Седмиховка».





Как сообщили в региональном УМВД, 32-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал со стороны поселка Золотухино в сторону деревни Седмиховка. На 6 км дороги он, по предварительным данным, не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась.





4-летняя пассажирка погибла на месте. Еще двое несовершеннолетних пассажиров - 8 и 7 лет, а также 37-летняя женщина получили различные травмы, их доставили в больницу.





По данному ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.