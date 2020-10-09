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Лента новостей / Происшествия

Под Курском «Рено» опрокинулось в кювет. Погибла 4-летняя девочка

Еще трое пассажиров носпииализированы 

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Сегодня в Курской области произошла авария, жертвой которой стала 4-летняя девочка. ДТП случилось около часа дня на автодороге «Курск - Казанка - Николаевка - Седмиховка». 

Как сообщили в региональном УМВД, 32-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал со стороны поселка Золотухино в сторону деревни Седмиховка. На 6 км дороги он, по предварительным данным, не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. 

 4-летняя пассажирка погибла на месте. Еще двое несовершеннолетних пассажиров - 8 и 7 лет, а также 37-летняя женщина получили различные травмы, их доставили в больницу. 

По данному ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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