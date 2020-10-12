В Курске пассажиров без масок высаживают из автобусов

В Курске продолжают мониторить соблюдение «масочного режима» в общественных местах и транспорте





Проверяющие отмечают, что куряне стали более дисциплинипованы. Тем не менее, рейды продолжатся до полного снятия ограничений.

В Курске продолжают мониторить соблюдение «масочного режима» в общественных местах и транспорте. В частности, в автобусах пассажирам выносят предупреждение. Если же они отказываются надевать маску, их просят покинуть салон. Так, протокол об административной ответственности составили на одного пассажира.На водителей за неделю составлено 9 протоколов.