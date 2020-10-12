РИА Новости. Цена дизельного топлива во второй половине сентября в нашем регионе составила 46,26 рублей за литр. С начала года она даже снизилась более, чем на 1 процент.Курская область оказалась на 50-м месте рейтинга по доступности дизтоплива среди населения. На среднемесячную зарплату у нас можно купить 643 литра горючки, подсчитали аналитики
Для сравнения, соседняя Белгородская область находится немного впереди Курской - на 44-м месте рейтинга, там на среднюю зарплату жители могут приобрести 674 литра топлива. Его цена составляла 46,29 рублей и с начала года снизилась на 0,9%.
Самое доступное дизельное топливо в Ямало-Ненецком автономном округе (на среднюю зарплату можно купить 1875 л), в Москве (1760 л), Чукотском автономном округе (1689 л), Магаданской области и Ненецком автономном округе - около 1,5 тысяч литров.
Среди регионов с самым недоступным дизтопливом оказались Ивановская область, Карачаево-Черкесская Республика, Алтайский край, Дагестан и Ингушетия. Там на зарплату можно приобрести от 528 до 548 литров горючки.
Курская область оказалась на 50-м месте рейтинга по доступности дизтоплива
На среднемесячную зарплату у нас можно купить 643 литра горючки