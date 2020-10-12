В Курской области на дистанционное обучение переведены почти 800 школьников

Восемь школ (все они находятся в районах региона) закрыты полностью

В Курской области из-за коронавируса на дистанционное обучение переведены почти 800 школьников. Восемь школ (все они находятся в районах региона) закрыты полностью. Приостановлены занятия еще в 33 классах 17 школ. Такие цифры озвучили сегодня на оперативном совещании у губернатора.Кроме этого, на карантин отправлены пять групп в пяти детских садах: №77 и №97 Курска, а также в Обоянском, Горшеченском и Солнцевском районах. Это в общей сложности 114 детей. Снять карантин должны 21 октября.Помимо коронавируса, по причине ОРВИ на карантине находятся два класса Касторенской школы Курской области и одна дошкольная группа в курской прогимназии «Радуга».