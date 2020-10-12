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Лента новостей / В регионе

В Курской области на дистанционное обучение переведены почти 800 школьников

Восемь школ (все они находятся в районах региона) закрыты полностью
В Курской области на дистанционное обучение переведены почти 800 школьников

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В Курской области из-за коронавируса на дистанционное обучение переведены почти 800 школьников. Восемь школ (все они находятся в районах региона) закрыты полностью. Приостановлены занятия еще в 33 классах 17 школ. Такие цифры озвучили сегодня на оперативном совещании у губернатора. 

Кроме этого, на карантин отправлены пять групп в пяти детских садах: №77 и №97 Курска, а также в Обоянском, Горшеченском и Солнцевском районах. Это в общей сложности 114 детей. Снять карантин должны 21 октября. 

Помимо коронавируса, по причине ОРВИ на карантине находятся два класса Касторенской школы Курской области и одна дошкольная группа в курской прогимназии «Радуга».
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