В Курской области начали вакцинацию медиков от коронавируса
В первую очередь прививки сделают медикам, работающим в ковидных стационарах, приемных отделениях больниц, реанимации и скорой помощи
Вакцинация по-прежнему добровольная. В первую очередь прививки сделают медикам, работающим в ковидных стационарах, приемных отделениях больниц, реанимации и скорой помощи.
Что касается вакцинации всего населения региона, об этом речи пока не было. Курян прививают от гриппа. На данный момент вакцинированы более 250 тысяч жителей, из них около 70 тысяч - дети.
Также в ходе совещания в администрации опровергли слухи о том, что сотрудников региональной администрации якобы привили дорогой зарубежной вакциной от гриппа. Как подчеркнул Андрей Белостоцкий, эта информация не соответствует действительности.