В Курской области начали вакцинацию медиков от коронавируса

В первую очередь прививки сделают медикам, работающим в ковидных стационарах, приемных отделениях больниц, реанимации и скорой помощи

Сегодня в Курской области начинается вакцинация медработников от коронавируса, сообщил на планерке в Доме Советов заместитель губернатора Андрей Белостоцкий. Он подчеркнул, что все курские медики, не имеющие противопоказаний, получили прививки от гриппа. Теперь, когда прошло две недели, они могут получить вакцину от COVID-19.Вакцинация по-прежнему добровольная. В первую очередь прививки сделают медикам, работающим в ковидных стационарах, приемных отделениях больниц, реанимации и скорой помощи.Что касается вакцинации всего населения региона, об этом речи пока не было. Курян прививают от гриппа. На данный момент вакцинированы более 250 тысяч жителей, из них около 70 тысяч - дети.Также в ходе совещания в администрации опровергли слухи о том, что сотрудников региональной администрации якобы привили дорогой зарубежной вакциной от гриппа. Как подчеркнул Андрей Белостоцкий, эта информация не соответствует действительности.