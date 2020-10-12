Курянин признан лучшим водителем троллейбуса в России

С лучшим в стране водителем троллейбуса куряне могут проехать по 11-му маршруту: Знаменский Собор - поселок Северный

Курянин Денис Охрименко признан лучшим водителем троллейбуса в стране. XIХ Всероссийский конкурс профессионального мастерства водителей проходил с 7 по 9 октября в Самаре. За победу боролись 36 конкурсантов из Курска, Абакана, Читы, Нижнего Новгорода, Стерлитамака, Екатеринбурга, и других городов России.Участники соревновались в вождении троллейбуса по специальной трассе и с определёнными условиями, культуре обслуживания пассажиров, приёмке троллейбуса перед выездом на линию, в знаниях устройства троллейбуса, правил технической эксплуатации, должностной инструкции и правил дорожного движения.Также в программе соревнований был модуль «Комфортное вождение» - максимально бережное и безопасное движение по зачетной трассе: на средней площадке салона троллейбуса на салфетку устанавливается стакан с водой, а задача водителя - последовательно выполняя все упражнения, доставить стакан, не расплескав воду.Денис Охрименко работает в «Курскэлектротрансе» почти 20 лет. Он неоднократный участник и призер городских конкурсов профмастерства, за многолетний добросовестный труд и служение профессии отмечался руководством предприятия.С лучшим в стране водителем троллейбуса куряне могут проехать по 11-му маршруту: Знаменский Собор - поселок Северный.