Лжеволонтеры в медицинских масках украли у курской пенсионерки 100 тысяч рублей

Сейчас их ищет полиция

79-летняя жительница Курска стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками волонтерской организации.На улице к пенсионерке подошли две женщины в медицинских масках, рассказали о новой денежной реформе и предложили переписать все имеющиеся пятитысячные купюры. Наивная курянка пригласила их к себе домой для оформления необходимых документов. Аферистки выведали, где женщина хранит сбережения. Пока одна из них отвлекла внимание хозяйки, вторая похитила более 100 тысяч рублей.Пенсионерка обратилась в полицию. Правоохранители ищут мошенниц. Их приметы:Обеим девушкам на вид 20-25 лет, рост примерно 160 см, худощавого телосложения, на лице медицинская маска, глаза карие, волосы темные, у одной из них волосы собранные в пучок. Были одеты в темные куртки и темные юбки до колен.Курян, которым известна какая-либо информация о разыскиваемых, просят сообщить в полицию по телефону 02, с мобильного 102.Стражи порядка напоминают: никогда и ни под каким предлогом не впускайте в свой дом посторонних. Требуйте предъявить удостоверение и всегда перепроверяйте полученную от незнакомых лиц информацию.