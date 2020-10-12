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Лжеволонтеры в медицинских масках украли у курской пенсионерки 100 тысяч рублей

Сейчас их ищет полиция
Лжеволонтеры в медицинских масках украли у курской пенсионерки 100 тысяч рублей

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79-летняя жительница Курска стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками волонтерской организации. 

На улице к пенсионерке подошли две женщины в медицинских масках, рассказали о новой денежной реформе и предложили переписать все имеющиеся пятитысячные купюры. Наивная курянка пригласила их к себе домой для оформления необходимых документов. Аферистки выведали, где женщина хранит сбережения. Пока одна из них отвлекла внимание хозяйки, вторая похитила более 100 тысяч рублей.

Пенсионерка обратилась в полицию. Правоохранители ищут мошенниц. Их приметы:

Обеим девушкам на вид 20-25 лет, рост примерно 160 см, худощавого телосложения, на лице медицинская маска, глаза карие, волосы темные, у одной из них волосы собранные в пучок. Были одеты в темные куртки и темные юбки до колен.

Курян, которым известна какая-либо информация о разыскиваемых, просят сообщить в полицию по телефону 02, с мобильного 102.

Стражи порядка напоминают: никогда и ни под каким предлогом не впускайте в свой дом посторонних. Требуйте предъявить удостоверение и всегда перепроверяйте полученную от незнакомых лиц информацию.
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