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В декабре стартует региональная программа «Курское долголетие»

Сейчас куряне могут внести свои замечания и предложения по реализации проекта

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В Курске представили проект региональной программы «Курское долголетие». Она стартует в декабре. В ближайшие две недели куряне могут внести свои замечания и предложения по реализации проекта, далее начнется утверждение. 

Проект рассчитан до 2030 года и направлен на сохранение здоровья старшего поколения и маломобильных граждан, повышение качества жизни и социальной активности. 

В рамках программы планируется ежегодно увеличивать численность участников «Университета пожилого человека» на 500 человек, в результате до 5 тысяч курских предпенсионеров смогут получить дополнительное профобразование или пройти переобучение. Около 5 тысяч человек могут заняться досуговой деятельностью в учреждениях культуры, не менее 1200 пенсионеров пройдут обучение цифровой грамотности. Также в планах  создать условия для вовлечения максимального количества курян в волонтерскую или проектную деятельность. 

Отдельное направление касается формирования здорового образа жизни. На базе КГУ создадут реабилитационный центр при НОЦ «Здоровье и долголетие: биомедицинские и реабилитационные технологии сбережения населения». К работе готовы подключиться студенты. В частности, готов присоединиться спортивный клуб «Гепард» на базе КГУ, рассматривается возможность оказания логопедической помощи курянам старшего возраста после инсульта. 

Присоединиться к проекту куряне могут несколькими способами – через МФЦ, с помощью служб социального обеспечения, а также на будущем сайте проекта. 

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