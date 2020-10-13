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Ведущий российский онколог провел в курском онкоцентре мастеркласс

Специалист высоко оценил мощности курского диспансера
Ведущий российский онколог провел в курском онкоцентре мастеркласс

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Курский онкоцентр посетили ведущие онкохирурги России: главный внештатный онколог Минздрава, заслуженный врач России Андрей Каприн, доктор медицинских наук, профессор Андрей Рябов и заведующий отделением онкоурологии МНИОИ им. П.А. Герцена Николай Воробьев. Врачи провели мастер-класс, состоялись четыре хирургических операции, ход которых транслировался в клиники других регионов страны.

Также с Андреем Каприным встретился губернатор. Специалист высоко оценил мощности курского диспансера и предположил возможность приема пациентов с пограничными заболеваниями, в частности, открытие диализных коек, что позволит проводить высокодозную химиотерапию с трансплантацией костного мозга.

По словам главного внештатного онколога Минздрава, курский онкоцентр можно сделать научно-исследовательским институтом. Однако нынешний кадровый состав необходимо усилить. Предстоит разработать меры поддержки приезжих специалистов. Внимания требует и создание инфраструктуры для врачей – в том числе жилищной. Еще один вопрос касался развития медицинского туризма. Это позволит получать помощь онкопациентам из других городов и соседних стран.

Курским специалистам готовы оказывать консультационную поддержку в круглосуточном режиме. Также ранее достигнута договоренность, что некоторые врачи пройдут обучение в научно-исследовательском онкологическом институте им. П.А.Герцена.

Роман Старовойт рассказал о перспективах развития территории возле онкодиспансера. Там появится район малоэтажного жилищного строительства, в планах строительство гостиницы. Также на территории обустроят лесопарк из 5 тысяч деревьев.
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