Ведущий российский онколог провел в курском онкоцентре мастеркласс

Специалист высоко оценил мощности курского диспансера

Курский онкоцентр посетили ведущие онкохирурги России: главный внештатный онколог Минздрава, заслуженный врач России Андрей Каприн, доктор медицинских наук, профессор Андрей Рябов и заведующий отделением онкоурологии МНИОИ им. П.А. Герцена Николай Воробьев. Врачи провели мастер-класс, состоялись четыре хирургических операции, ход которых транслировался в клиники других регионов страны.Также с Андреем Каприным встретился губернатор. Специалист высоко оценил мощности курского диспансера и предположил возможность приема пациентов с пограничными заболеваниями, в частности, открытие диализных коек, что позволит проводить высокодозную химиотерапию с трансплантацией костного мозга.По словам главного внештатного онколога Минздрава, курский онкоцентр можно сделать научно-исследовательским институтом. Однако нынешний кадровый состав необходимо усилить. Предстоит разработать меры поддержки приезжих специалистов. Внимания требует и создание инфраструктуры для врачей – в том числе жилищной. Еще один вопрос касался развития медицинского туризма. Это позволит получать помощь онкопациентам из других городов и соседних стран.Курским специалистам готовы оказывать консультационную поддержку в круглосуточном режиме. Также ранее достигнута договоренность, что некоторые врачи пройдут обучение в научно-исследовательском онкологическом институте им. П.А.Герцена.Роман Старовойт рассказал о перспективах развития территории возле онкодиспансера. Там появится район малоэтажного жилищного строительства, в планах строительство гостиницы. Также на территории обустроят лесопарк из 5 тысяч деревьев.