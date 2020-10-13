Курские медики, работающие с коронавирусом, получат надбавки и за октябрь
В сентябре на эти цели в Курской области направлено около 190 млн рублей
Региональные выплаты в сентябре начислены 2 181 сотруднику, работающему с пациентами с COVID-19, из областного бюджета на это направили без малого 24 млн.
Всего на выплаты медицинским и иным работникам Курской области, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, выделено 1,6 млрд рублей, большая часть средств поступила из федеральной казны. Отмечется, что надбавки работники медицинских учреждений получат и за октябрь.
Напомним, в комитете здравоохранения Курской области работает горячая линия по вопросам стимулирующих выплат. Получить консультацию можно по телефону +7 (4712) 51-13-19.