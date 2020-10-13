Курские власти назвали дату начала отопительного сезона

Тепло в жилые дома начнут подавать с 15 октября

Курские власти определились с началом отопительного сезона. Тепло в жилые дома начнут подавать с 15 октября. Это обсудили на совещании в региональной алминистрации. К этой дате «Квадра» планирует закончить реконструкцию теплосетей на улице Дружининской и на участке на пересечении улиц Бочарова и Красной Армии.





К этому же сроку планируется закончить второй этап реконструкции тепловых сетей в поселке им. Карла Либкнехта Курчатовского района.





Также в поселке Магнитный Железногорского района завершается строительство котельной установки. Сейчас на объекте монтируются внутренние коммуникации и дымовая труба. Пуск газа на котельную намечен 15 октября.





Однако поскольку система отопления включается постепенно, чтобы подать тепло во все квартиры потребуется от одного до пяти дней. Отмечается, что ликвидация выявленных при подготовке к отопительному сезону нарушений намечена на октябрь-ноябрь и не повлияет на сроки подачи тепла.





Кстати, к концу недели синоптики обещают резкое похолодание и даже первый снег. Правда, мокрый.